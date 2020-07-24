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iOS14 beta隱藏iPhone 12資料　新機預算為5.4吋屏幕

科技 18:30 2020/07/24

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有業界人士就認為，Display Zoom模式竟隱藏了即將推出的iPhone 12資料，而新機的屏幕尺寸極有可能為5.4吋。

蘋果日前公佈iOS 14 Beta 3最新版本操作系统，除了添加各項嶄新的功能外，蘋果更首次為iPhone X、i Phone XS和iPhone 11 Pro添加Display Zoom模式。不過，有業界人士就認為，Display Zoom模式竟隱藏了即將推出的iPhone 12資料，而新機的屏幕尺寸極有可能為5.4吋，類似第一代的iPhone SE。

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據外國網站9to5Mac報道，現時可用於5.8吋iPhone機型的Display Zoom模式， iOS 14顯示可以在新的較小屏幕上使用。自iPhone 6推出以來，iOS就推出Display Zoom功能，用戶可調整手機界面的大小，讓按鈕、圖標和文字放大。不過，由於iPhone X只有一個屏幕尺寸，並沒有Display Zoom設定，所以Apple從未為其準備iOS縮放模式界面。但在iOS 14 Beta 3版本中竟再度出現，並同時適用於iPhone XS和iPhone 11 Pro，外界推測是次改動與新iPhone有關。

自iPhone 6推出以來，iOS就推出Display Zoom功能，用戶可調整手機界面的大小，讓按鈕、圖標和文字放大。

據外國網站9to5Mac報道，現時可用於5.8吋iPhone機型的Display Zoom模式， iOS 14顯示可以在新的較小屏幕上使用。

外界又有傳言指，Apple將在今個秋季推出四款不同大小的新iPhone，尺寸介乎 5.4吋至6.7吋。通過在Mac上修改iOS模擬器進行測試，可以確認iOS已準備好970 × 2079的解析度能夠順利操作。由於iPhone X的解析度為1125 × 2436，新解析度是按比例縮小，正好符合新iPhone有較細小屏幕尺吋的傳言。消息指，較細小的iPhone 12將採用OLED屏幕，而該機型預計將配備5.4吋屏幕。

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當嘗試以其他分辨率運行iOS模擬器時，如640 × 1386解析度，系统卻無法正常運行。相比之下，新iPhone將類似於具有4吋屏幕的第一代iPhone SE，但會擁有較大的垂直屏幕空間。

責任編輯：施雯雯

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