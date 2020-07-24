iOS14 beta隱藏iPhone 12資料　新機預算為5.4吋屏幕

▲ 有業界人士就認為，Display Zoom模式竟隱藏了即將推出的iPhone 12資料，而新機的屏幕尺寸極有可能為5.4吋。

蘋果日前公佈iOS 14 Beta 3最新版本操作系统，除了添加各項嶄新的功能外，蘋果更首次為iPhone X、i Phone XS和iPhone 11 Pro添加Display Zoom模式。不過，有業界人士就認為，Display Zoom模式竟隱藏了即將推出的iPhone 12資料，而新機的屏幕尺寸極有可能為5.4吋，類似第一代的iPhone SE。

Apple或革新充電線設計 改用尼龍物料編織

【為港爭光】港男憑iPhone 11 Pro拍日落美景 蘋果攝影比賽奪獎

據外國網站9to5Mac報道，現時可用於5.8吋iPhone機型的Display Zoom模式， iOS 14顯示可以在新的較小屏幕上使用。自iPhone 6推出以來，iOS就推出Display Zoom功能，用戶可調整手機界面的大小，讓按鈕、圖標和文字放大。不過，由於iPhone X只有一個屏幕尺寸，並沒有Display Zoom設定，所以Apple從未為其準備iOS縮放模式界面。但在iOS 14 Beta 3版本中竟再度出現，並同時適用於iPhone XS和iPhone 11 Pro，外界推測是次改動與新iPhone有關。

▲ 自iPhone 6推出以來，iOS就推出Display Zoom功能，用戶可調整手機界面的大小，讓按鈕、圖標和文字放大。

▲ 據外國網站9to5Mac報道，現時可用於5.8吋iPhone機型的Display Zoom模式， iOS 14顯示可以在新的較小屏幕上使用。

外界又有傳言指，Apple將在今個秋季推出四款不同大小的新iPhone，尺寸介乎 5.4吋至6.7吋。通過在Mac上修改iOS模擬器進行測試，可以確認iOS已準備好970 × 2079的解析度能夠順利操作。由於iPhone X的解析度為1125 × 2436，新解析度是按比例縮小，正好符合新iPhone有較細小屏幕尺吋的傳言。消息指，較細小的iPhone 12將採用OLED屏幕，而該機型預計將配備5.4吋屏幕。

【疫市擴張】Apple Store泰國開新分店 落戶Central World

當嘗試以其他分辨率運行iOS模擬器時，如640 × 1386解析度，系统卻無法正常運行。相比之下，新iPhone將類似於具有4吋屏幕的第一代iPhone SE，但會擁有較大的垂直屏幕空間。

責任編輯：施雯雯