白銀價格創7年新高　增幅超越黃金

美元持續走弱，白銀價格本週已飆升至7年來最高水平，增幅甚至超過了黃金。

其他文章：【A股布局】見勢色不對外資速逃？ 北向資金流出過百億

其他文章：【樓市現象】疫情未見曙光業主心更慌 名人聚居地碧瑤灣反錄6,300萬破頂成交

至於黃金走勢方面，已經突破每盎司1,800美元，正逼近2011年創下的歷史新高每盎司1,920美元。最新交易價格為1,882.34美元，今年迄今為上漲了24％。

貴金屬一向是投資者避險的投資選擇。白銀是電動汽車的關鍵組成部分，對於可再生能源解決方案需求的增加，或是導致其價格上漲的原因之一。

有分析師認為白銀價格將上漲更多，但亦有不少人持相反意見，德意志銀行（Deutsche Bank）策略師里德（Jim Reid）表示，從長遠來看，股票等投資產品往往會得到更好回報。

緊貼更多理財資訊請按此。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！