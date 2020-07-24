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白銀價格創7年新高　增幅超越黃金

環球政經 17:38 2020/07/24

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美元持續走弱，白銀價格本週已飆升至7年來最高水平，增幅甚至超過了黃金。

其他文章：【A股布局】見勢色不對外資速逃？　北向資金流出過百億

其他文章：【樓市現象】疫情未見曙光業主心更慌 名人聚居地碧瑤灣反錄6,300萬破頂成交

至於黃金走勢方面，已經突破每盎司1,800美元，正逼近2011年創下的歷史新高每盎司1,920美元。最新交易價格為1,882.34美元，今年迄今為上漲了24％。

貴金屬一向是投資者避險的投資選擇。白銀是電動汽車的關鍵組成部分，對於可再生能源解決方案需求的增加，或是導致其價格上漲的原因之一。

有分析師認為白銀價格將上漲更多，但亦有不少人持相反意見，德意志銀行（Deutsche Bank）策略師里德（Jim Reid）表示，從長遠來看，股票等投資產品往往會得到更好回報。

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撰文 : 梁翠麗

投資產品 股票 汽車 高水 美元 黃金

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