【業績】置富上半年派息22.6仙 趙宇：為租戶度身訂造推廣計劃

置富產業信託 （00778） 上半年可供分派收入減少3.1%至4.9億元，執行董事兼行政總裁趙宇指，鑑於未來環境仍然挑戰重重，中期派息比率為90%，以增加現金儲備，因此每基金單位分派為22.60仙，年度化分派收益率6.5厘。

趙宇指，商場5至6月人流有回升，但7月再爆發新一波疫情，為本地消費零售市場增添不明朗因素。置富下半年續租比率約27%，集團會因應租戶的生意額及受疫情影響程度，為其度身訂造推廣計劃及提供租金援助。

置富超過六成租戶為民生租戶

本港爆發第三波疫情，政府早前收緊防疫抗疫措施，禁止食肆晚上堂食。趙宇指，置富超過六成租戶為民生租戶，集團已即時推出外賣優惠， 未來因應社交距離措施推出不同形式的推廣，如抽奬及現金券換領等。

趙宇稱，目前低息環境下，會審慎物色收購項目，着重本地商場為主，希望能帶來理想回報。

置富上半年收益跌2.3%至9.52億元，物業收入淨額跌4.1%至7.18億元，主要由於續租租金調升率錄得負增長、停車場收入減少以及因應對2019冠狀病毒疫情市況而增加的開支所致。

截至6月底，物業組合出租率95%。由於新訂租約之租金水平普遍向下，物業組合的續租租金調升率於報告期間首次錄得負增長。

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