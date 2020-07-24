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美股低位大幅反彈 分析: 年輕投資者對貴金屬市場生興趣

環球政經 17:00 2020/07/24

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新冠疫情爆發，美股低位大幅反彈。不少機構報告顯示，美股市場散戶短線交易的熱烈，以年輕交易者勢頭最為踴躍。

有市場人士指，本週黃金、白銀等貴金屬價格不斷飆升，不難發現有年輕一代正湧入貴金屬市場參與促成。Independent Speculator首席分析師Lobo Tiggre表示，年輕投資者過去迴避投資黃金，但現正開始產生前所未有的興趣。

相關閱讀：美股即將見頂？　近千間企業內部高層正拋售股票

他續指在21世紀下成長的新一代投資者雖然沒有很多資金，但他們有頭腦，認為這個機會好才追趕動量，故此他們投資黃金市場趨勢意義重大。

美股互聯網經紀商Robinhood平台，向來受捧於大批年輕散戶，近期黃金ETF的交易活動大增。

數據顯示，交易全球最大黃金ETF GLD的Robinhood用戶，從一年前的6000左右，大幅增長至上週末達2.6萬。到美國週四午盤時段，購買GLD的Robinhood用戶逾2.9萬。而投資白銀ETF SLV的則在本週內從1.5萬以上增至逾2萬。

相關閱讀：美股自3月低點反彈 億萬富翁庫班: 互聯網泡沫期勿貪心

本週熱門投資資產排行榜中，SLV排在第16位。按照過往用戶的熱捧模式，每次資產價格下跌，都會吸引他們瘋狂買入。近期金價的走勢似乎就印證了這種表現。有人認為千禧一代湧入金市是反向指標，但Tiggre預計金價還未見頂。

撰文 : 國際組

美股 黃金 金價 美國 ETF

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