【港股跌市】大市轉弱滙豐又逼海嘯價 非撈底之選

受累中美關係再惡化，港股今日午市曾急逾600點，失守25000關。大市轉弱，弱勢股更低殘，其中滙豐 （00005） 今以全日低位36元收市，進一步貼近5月時所創的35元海嘯後低位。

滙豐在近個月大市旺市時幾乎無表現，到現時市弱則即時逼近低位，投資者若今次要選撈底股，仍應避免滙豐。

滙豐因叫停派息，股價於5月份跌至35元，為金融海嘯後以的低位，其後於低位反覆回升，惟到6月初於41.4元股價即見頂，隨後股價再回落。於5月底以7月初，港股受惠中概股回流潮及以資金流入，恒指期間由23000關升至26000水平之上，惟期內滙豐幾乎缺席這次升浪。

5月來大市升浪 滙豐幾乎缺席

畢竟今次港股升浪集中於科技股及港交所 （00388） 等焦點股，滙豐並非市場焦點。另方面，中港市場為業務重點，反令滙豐成為中美爭拗的磨心，在對《港區國安法》的立場取態，令滙豐先後遭中、美，以及英方的推評。另外，疫情下令環球經濟受損，市場更憂慮銀行業的撥備大增而拖累業績。

早前公布業績的美國大型銀行，其撥備創海嘯後新高，令滙豐的季績難看好，明年恢復派息的機會亦不敢寄予厚望。

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在多項陰霾籠罩下，令滙豐的股價難轉勢。據上次港股的反彈過程中，滙豐的完成無力反彈，今次大市再轉弱，滙豐一早跌近低位，惟滙豐並非現時撈底之選。中英爭拗升溫，滙豐仍是受累股之一。相反，早前一輪急升的科技股，趁現時板塊隨大市回流，反而可作撈底以選，以上一次升浪看來，科技股的升勢相對較滙豐更可期待。

責任編輯：錢家鋒