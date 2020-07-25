【特色酒店】廢棄車廂變奢華酒店　南非火車酒店年底開幕

改裝自廢棄火車的酒店Kruger Shalati，將於年底在南非開幕，住客能夠住在停泊在鐵道橋上的「火車」，將遼闊的河流和叢林原野盡收眼簾。

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這輛擁有24個車廂的「火車」坐落在克留格爾國家公園（Kruger National Park）內的塞拉鐵路橋（Selati Bridge）上，玻璃窗的大型火車房俯瞰著薩比河（Sabie River）。房內裝潢均與當地藝術家共同創作，而橋上還設有獨立的用餐區和游泳池。

酒店目前僅允許12歲以上的旅客入住，價格每晚由520美元（約4,000港元）起。由於疫情關係，酒店施工經已暫停，惟職員表示，他們有信心將於2020年12月之前投入運作。

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