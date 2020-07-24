【港股追蹤】中石油出售資產　連大行都讚好

油價經過4,5月的崩盤後，近月已逐步回穩，本港上市的三大石油股股價亦開始見底回升。其中中石油（00857）更傳出好消息，集團（24日）昨晚公布，向國家管網集團出售管道業務，作價2,687億元（人民幣，下同），其中1,495億元將以國家管網集團29.9%股權支付，餘額將以現金支付。完成後，國家管網集團將成為公司的聯營公司。股價今日（24日）逆市上升，收報2.86元，升2.1%。



公告指，是次交易主要著眼於未來長遠發展的商業考量，管道業務重組後，公司將更加聚焦上游油氣勘探開發，並積極推動油氣終端市場開拓，以及可以有效減少管道投資規模，緩解資本性支出壓力。值得留意的一點，是集團表明所得現金款項，將用於派發股利回饋股東；開拓上游油氣勘探開發及下游市場，進一步提升油氣產業鏈價值；及償還債務，亦即是有機會派發特別股息。

相關文章:【港股追蹤】餐飲業寒冬 呢個連鎖品牌都轉盈為虧

大行亦睇好今次交易，大摩指交易為集團帶來1,192億元人民幣現金收入，可望提振公司資產負債表。而且管道以市賬率約1.21倍估值進行交易，高於賬面價值，並且遠高於公司現價相當於今年預測市賬率的0.4倍估值，可成為股價催化劑，該行將公司目標價由2.67元提升至3.5元，評級亦由「與大市同步」上調至「增持」。

瑞信最新報告指，交易支付給中石油及中石化（00386）的現金比預期高，加上管道公司承諾至少30%的派息比率，故該行在計算最新估值後，將中石油目標價由3.6元，升至3.8元，比大摩睇得更牛。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！