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美國承認派F-15戰機飛近伊朗客機 數名乘客受輕傷

環球政治 16:57 2020/07/24

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伊朗官媒報道，美軍派出F-15戰機飛近一架馬漢航空（Mahan Air）客機，機師被迫調整飛行高度，避免與戰機相撞，但仍引致數名乘客受傷。美國承認，派戰機在敘利亞上空飛近客機，但強調雙方保持安全距離。伊朗外交部表明將調查事件。

報道指，客機機師與戰機飛行員溝通，警告他們保持安全距離，而他們自稱是美國人。

【美國示威】伊朗外長改蓬佩奧舊聲明 轟美政府無能

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管理該區美軍的中央司令部表示，F-15戰機經過美軍駐敘利亞的Al-Tanf附近，檢查伊朗飛機，但強調與客機保持約1000米的安全距離。

飛行記錄資料顯示，客機周四（23日）由伊朗德黑蘭飛往黎巴嫩貝魯特，雖然最終安全降落在貝魯特，但客機曾經突然俯衝，之後再爬升，導致今次意外。

飛行記錄資料顯示，客機曾經突然俯衝，之後再爬升。（下圖）

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報道引述一名乘客稱，機師調整飛行高度期間，數名乘客頭部撞上機艙天花板。該名乘客表示：

「我不知道發生什麼事。一架黑色飛機靠近我們的飛機，客機失平衡。我被拋起了，頭撞到天花板。」

另一名乘客說：

「那是一架戰鬥機。戰鬥機確實貼着客機飛。客機失平衡，我們上下彈跳。」

由社交媒體流出的片段可見，行李散落一地，有人穿上救生衣，較年長的乘客四處張望。

貝魯特機場負責人指，所有乘客都離開了客機，數人受輕傷。伊朗法斯通訊社報道，客機於周五凌晨返回德黑蘭。

美國和伊朗關係於2018年明顯惡化，總統特朗普（Donald Trump）加強對伊朗的制裁，已打擊伊朗經濟，今次事件或令美伊關係進一步升溫。

【伊朗危機】特朗普：縱與伊朗開戰 亦不會持續很久

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記者：韓羚

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