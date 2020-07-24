【樓市現象】疫情未見曙光業主心更慌 名人聚居地碧瑤灣反錄6,300萬破頂成交

中美關係冰封，新冠肺炎疫情也繼續惡化，業主沽貨意欲更強，昔日少有放售的靚盤再現市場，不少準買家也趁機吸納優質貨，由於好貨難求，買家也不介意以高價承接單位。

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市場剛錄得碧瑤灣特色戶成交個案，成交價創屋苑新高。中原分行經理高鵬透露，該行促成碧瑤灣47座連天台特色戶成交，單位實用面積2,488平方呎，4房雙套間隔連工人套房，坐享全海景。業主以6,300萬元將單位易手，折合平均實用呎價25,322元，成交價創屋苑新高。原業主於2013年4月以5,050萬元買入單位，持貨7年，帳面獲利1,250萬元，單位升值25%。據悉原業主去年6月以7,600萬元將單位放盤，其後因應市况累減1,300萬元沽貨離場。

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位於域多利道的碧瑤灣，於1975至1979年間入伙，樓齡已逾40年，為區內老牌豪宅屋苑，設有33座，提供約1,515伙單位，單位面積由1,020至2,680平方呎，清一色提供2至4房大單位。碧瑤灣的樓齡雖然高，但其最大賣點，是屋苑擁無敵海景及高實用率，間隔也四正，而且私隱度高，至今仍深受用家歡迎，不少名人明星聚居於此，如前警務處處長曾蔭培、李明逵、藝人甄子丹、方力申等，也曾居住或仍是屋苑的住客。

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海洋公園前主席孔令成，於上月以4,118萬元買入薄扶林豪宅碧瑤灣29座中層單位，實用面積2,119平方呎，實用面積呎價19,434元。此外，於香港上市的日清食品（01475）主席兼首席執行官安藤清隆，也於去年7月以4,160萬元，購入碧瑤灣41座高層單位，單位面積約2,142平方呎，成交呎價19,458元。



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