CCL再創今年新高　中原：疫情因素尚未反映

疲情肆虐，各區也錄蝕讓成交，惟反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）連升三周，再創今年新高。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇解釋說，新界區樓價向上，促使指數持續上升，惟他強調，踏入七月，疫情爆發第三波，相關影響將於下周反映。他預計，肺炎疫情持續，二手交投明顯減慢，相信樓價繼續反覆，波幅忽大忽小，但向上趨勢不變。

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除了CCL創年內新高，CCL（中小型單位）持續強勢，按周升0.64%，再創今年新高。其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass則報184.98點， 按周升0.73%；CCL（大型單位）相對弱勢，按周跌0.04%，報178.05點。

分區指數三升一跌，以新界區表現最好，其新界東CCL Mass報194.78點，按周升1.59%，創44周新高；新界西CCL Mass報167.24點，按周升1.61%，創46周新高。九龍CCL Mass報181.98點，按周升0.79%。港島區未能持續強勢，港島CCL Mass報188.73點，按周跌0.63%。

有代理說：「疫情持續肆虐，的確嚇怕部分業主，個別業主也願減價，惟減幅不多，始終他們有了年初經驗，當時市場近乎一致睇淡樓市，認為樓價最少也跌逾一成，惟最終跌幅不似預期。目前普遍業主情願靜觀其變，除非急需資金周轉，否則不會隨便賣樓。」

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