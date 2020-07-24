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【筍工來了】英酒商招募夏季品酒師　在家嘆酒即袋近2500元

商業 16:44 2020/07/24

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英國酒商Vintage Roots最近就招人試飲有機葡萄酒，撰寫品評報告後，250英鎊（約2463港元）即袋袋平安。

人人在家抗疫，漫長夜晚若能品嘗美酒佳餚，邊享受邊賺錢，實為酒迷一大樂事。英國酒商Vintage Roots最近就招人試飲有機葡萄酒，撰寫品評報告後，250英鎊（約2463港元）即袋袋平安。

Vintage Roots於官網發文指，正招聘專業品酒師試飲夏季新酒，考慮到疫情，獲聘者只要安在家中，品嘗紅白酒及玫瑰酒即可。該公司將郵寄兩箱、共12枝有機葡萄酒，包括總值58英鎊（約570港元）的夏季玫瑰酒，有車厘子、花香味的Giol Perla Rosato Frizzante、智利梅子味Adobe Rose Reserva、果香味濃的Albet i Noya Curiosa Rosat等；以及總值50英鎊（約492港元）的紅白酒，提供西班牙白酒Wild Thing Sauvignon Blanc和紅酒Wild Thing Merlot。

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由於這份非全職工作，僅為一次性，故所有任務必須9月完成。除為每枝酒品評，亦要在個人社交帳戶Facebook、Twitter及Instagram上，發布葡萄酒圖片，以及加上標籤（Hashtags）如「@VintageRootsWines」、「@VintageRootsltd」或「#summerwinetaster」等，以賺取近2500元薪酬。

有興趣的酒迷，可於8月31日前報名，結果將於9月4日公布。

責任編輯：姚慧儀

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