【美股焦點】Tesla美股盤前跌5% 馬斯克：未來擬推兩款新電動車

▲ Tesla計劃推出兩款新的電動車，惟沒有透露時間表。

外媒報道，美國電動車巨企Tesla（美：TSLA）聯合創始人及行政總裁馬斯克（Elon Musk）初步證實，繼電動小型貨車Cybertruck後，Tesla計劃推出兩款新的電動車，其中包括一款小型電動車，惟沒有透露推出的時間表。

美國證券交易委員會（SEC）主席Jay Clayton日前對Tesla股價不斷攀升一事指，對散戶入場短炒多於投資感到憂慮，其風險高得多。Tesla周四（24日）股價跌5%，收報1513.07美元；今日美股盤前續跌近5%，現報1439美元。

Tesla第二季業績大勝預期，淨利潤錄得1.04億美元，遠勝市場預期的虧損2.4億美元。馬斯克於業績會上表示，希望打造一款緊小型電動汽車和一款更大容量的汽車，但不能對還沒有公開宣布的詳細路綫圖發表評論，因為想把其留到產品發佈時再做評論。

相關文章：【美股焦點】Tesla股價急挫5% 美證券交易會主席Clayton︰對散戶入場短炒感到憂慮

【Tesla】馬斯克另一投資SpaceX擬集資78億 估值達3432億港元

Tesla連續四季盈利贛鋒漲逾3% 比亞迪升4%

【美股焦點】特斯拉連續四季實現盈利 股價盤後漲6%

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁