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【美股焦點】Tesla美股盤前跌5% 馬斯克：未來擬推兩款新電動車

即市財經 16:35 2020/07/24

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Tesla計劃推出兩款新的電動車，惟沒有透露時間表。

外媒報道，美國電動車巨企Tesla（美：TSLA）聯合創始人及行政總裁馬斯克（Elon Musk）初步證實，繼電動小型貨車Cybertruck後，Tesla計劃推出兩款新的電動車，其中包括一款小型電動車，惟沒有透露推出的時間表。

美國證券交易委員會（SEC）主席Jay Clayton日前對Tesla股價不斷攀升一事指，對散戶入場短炒多於投資感到憂慮，其風險高得多。Tesla周四（24日）股價跌5%，收報1513.07美元；今日美股盤前續跌近5%，現報1439美元。

Tesla第二季業績大勝預期，淨利潤錄得1.04億美元，遠勝市場預期的虧損2.4億美元。馬斯克於業績會上表示，希望打造一款緊小型電動汽車和一款更大容量的汽車，但不能對還沒有公開宣布的詳細路綫圖發表評論，因為想把其留到產品發佈時再做評論。

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美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 經濟 電動車 Tesla

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