外滙基金次季投資收益升1倍至1014億 余偉文：下半年仍充滿挑戰

▲ 外滙基金次季投資收益1014億元 按年升1.25倍

金管局公布，外滙基金次季投資表現，季內錄得投資收益1,014億元，按季由虧轉盈，按年顯著升1.25倍，抵銷今年第一季的大部分投資虧損。撇除長期增長組合，外滙基金上半年錄得投資虧損106億元。

金管局公布外滙基金截至6月底未經審計的財務狀況。單計第二季，外滙基金投資收益1,014億元，其中其他股票投資收益最多，季度收益按年升3.45倍至677億元，其次是債券收益203億元，但按年就見減少49%。香港股票投資錄得88億元收益，而去年同期則虧損5億元。

金管局總裁余偉文表示，受突如其來的新型冠狀病毒疫情影響，上半年金融市場十分波動，全球股市首季急速調整。隨著次季部分地區疫情緩和，加上各國採取貨幣政策和財政措施刺激經濟，主要股市明顯回升，但仍然未能重返年初水平。債市方面，由於主要央行大幅下調基準利率並重啟量化寬鬆、債券價格上升，令外匯基金的債券組合錄得良好收益。總體來說，佔外匯基金大部分資產的傳統股債在第一季錄得投資虧損後，在第二季已收復失地。

展望下半年，余偉文指投資環境依然充滿挑戰。雖然各地的防疫措施開始放寬，但環球經濟依然十分疲弱，復甦的時間和速度仍然是未知之數。此外，地緣政治以及疫情再度爆發的風險等亦為市場帶來一連串不穩定因素。

他形容，香港和環球經濟正經歷非常時期，因此會集中在防禦性及流動性兩方面管理外匯基金的投資，以減少市場波動對外匯基金的負面影響，同時確保外匯基金有充足的流動資金維持香港的貨幣及金融穩定。

2020年6月底外滙基金的總資產為4.2萬億元，較2019年底減少114億元。

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