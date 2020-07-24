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美國民調顯示 朱克伯格支持率僅兩成 比特朗普還不受歡迎

環球政經 16:15 2020/07/24

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美國一項民調顯示，美國選民對Facebook支持率於幾年間急降，並對創辦人朱克伯格(Mark Zuckerberg)及其擁有權力感到不滿，甚至比特朗普更不受歡迎。

數據顯示，有四成三選民支持Facebook，但不滿的卻有四成七；只有兩成選民喜歡朱克伯格，五成六選民對他不滿。朱克伯格帶領的Facebook支持率，是調查中眾多美國科企間最低，只有提姆庫克（Tim Cook）領導的蘋果公司唯一獲得淨支持率，獲兩成三支持及一成八不滿。

對比近期被指互相包庇的美國總統特朗普，雖然都惹來超過一半受訪者不滿，但其有近四成支持率，超越朱克伯格的兩成。

相關閱讀：朱克伯格無意改變公司政策　相信廣告商會重返Facebook

民調由專注科技政策的美國非營利組織Accountable Tech與GQR Research在7月15日至19日進行。

自2016年起朱克伯格的支持率節節下跌近3成，有超過七成選民認為朱克伯格擁有過份權力；同時有近七成選民認為Facebook有過份權力；而有超過五成半受訪者認為Facebook主要對社會造成傷害，逾七成認為Facebook將利潤置於社會責任之上。

 

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撰文 : 國際組

朱克伯格 Facebook 特朗普 美國

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