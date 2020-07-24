【美元淡友】大摩亞洲前主席羅奇：美國經濟恐現雙底衰退　重申美元將貶值35%

▲ 唱淡美元會跌35%的大摩亞洲前主席羅奇指，美國經濟恐會陷入雙底衰退。

美國耶魯大學高級研究員、摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）月初已預警美元年半或貶值35%，日前接受CNBC訪問時警告，美國疫情再趨嚴峻，恐導致美國經濟會出現雙底衰退，而美國需求疲弱，下半年或會對企業、招聘及潛在企業破產帶來更多問題。

羅奇指，以中國經濟作參考，即使美國重新「開關」，美國消費者需求恢復之路甚艱難。「中美都能夠迅速恢復產能，但兩國難以推動消費者需求回復至昔日情況，特別是面對面的服務，因大家都擔心會被傳染。」

他稱，美國的疫情救市措施是必須的，但措施會對經濟構成深遠的負面影響，儲蓄及經常帳看來很糟糕，預期美國的預算赤字會大幅飆升，也要小心引發通脹。

過去3個月，美元貶值超過5%。羅奇重申，美元處於長期跌浪的初期，預期今年及2021年將下跌35%。

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