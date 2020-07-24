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【英勇行為】浙江九旬翁救六歲溺水男童　獲頒「見義勇為積極分子」

環球政經 16:30 2020/07/24

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浙江永康日前一名六歲兒童跟兩名同伴遊玩時，不慎掉落河中，九旬老人倪德藏見狀，二話不說跳進河裡救人。事後男生家長帶同紅包登門道謝，被倪德藏婉拒，只收下一顆雞蛋。

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據悉河水深兩米多，倪德藏表示自己當時沒有多想，只想著男童不高，自己又會游泳，於是便下水救人。男童在水中載浮載沉，第三次浮上來的時候倪德藏才成功救起他，並在路人的協助下攜同其上岸。

當地警方因倪德藏的英勇行為，向他頒發「見義勇為積極分子」紀念狀，以作表揚。

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撰文 : 梁翠麗

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