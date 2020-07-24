【定期存款】虛銀鬥削港元存息　邊間現時最高？

▲ 繼眾安本周一全面減息後，天星今天亦削減港元定存短中長息。

追息族注意，7月近尾聲，擅打價格戰的虛擬銀行，亦搶乘下調港元定期存息的尾班車。天星銀行（Airstar Bank）今天（7月24日）全面調低短中長息，當中劈幅最勁是3個月期，狠削0.3厘後，新息率報1.2厘。

天星3個月期 最新報1.2厘

天星6月11日才正式開業，但已於6月29日全面下調短中長息。單計虛擬銀行，眾安（ZA Bank）亦於本周一（7月20日）全綫減息，更為該行自5月以來第10度減息。

現時眾安僅以1個月短存享0.3厘，跑贏競敵的0.25厘。其餘3個較長期的息率，俱由天星取勝：3個月年息報1.2厘，較眾安的1.08厘高；半年期維持不變，力守1厘，險勝眾安的0.8厘；1年期則報1.1厘，大幅拋離眾安的0.7厘。

專家指，市場靜觀月底兩大變數，分別為下周三（7月29日）本港公布次季經濟數據及上半年經濟初值，以及下周四（30日）聯儲局議息對經濟後向的啟示，料業界暫毋須逆市加息搶存。

東亞（00023）首席經濟師鄧世安預計，次季GDP按年萎縮9%，較首季GDP的8.9%跌幅為大，乃自1974年有紀錄以來史上最差。至於上半年的跌幅料為9%，全年則收縮6.2%。

鄧世安補充，在低基數效應下，原先預計第三季稍有改善，經濟萎縮4.9%，但仍須視乎疫情會否再惡化，唯恐累及經濟活動幾近停頓。

信銀手機銀行新客 享10厘

不過，天星另闢戰綫，上周二（14日）曾逆市以3.1厘突擊，新推針對現有客戶每成功邀請5名親友開戶，可獲1.6厘定存加息券，以當時3個月牌價息率為1.5厘計，即最高享3.1厘；再以上限5萬元計，最多賺息387元。優惠期至8月底。

惟該行今天削3個月年息至1.2厘，由此推斷，上述客戶最多賺息頓變2.8厘；再按5萬元封頂額計，換言之，最新只可袋息350元。

綜觀市面3個月年息，天星的2.8厘亦難挑戰「高息王」，畢竟信銀國際搶攻政府派錢涉資約700億元商機，向手機銀行新客開戶提供10厘，門檻1萬元，續稱冠全城。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源