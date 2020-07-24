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Apple或革新充電線設計　改用尼龍物料編織

科技 16:13 2020/07/24

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網民L0vetodream在Twitter爆料，首度曝光多張編織充電線的相片。

早前有消息指，今年的iPhone充電線將會從原來的Lightning轉換成USB-C的接口，更將充電線換成耐用的尼龍編織製作。日前就有網民L0vetodream在Twitter爆料，並首度曝光多張編織充電線的相片。

雖然有指即將發佈的全新iPhone，其包裝內將不附贈有線耳機以及充電器，不過這個傳言是否屬實仍是未知之數。iPhone的lightning充電線總會無緣無故地離奇損壞，坊間就曾有IKEA推出的布質編織Lightning線，更獲Apple認證。而Apple今次就選擇自行推出黑白色尼龍編織充電線，預計較現時的充電線耐用，將會隨 iPhone 12 Pro系列高階型號提供。

兩款Lightning充電線雖然均採用類似的編織物料製造，但黑色的看上去明顯較白色的粗，而且Lightning接口的設計亦有所不同。（Twitter截圖）

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從L0vetodream曝光的相片中可見，兩款Lightning充電線雖然均採用類似的編織物料製造，但黑色的看上去明顯較白色的粗，而且Lightning接口的設計亦有所不同。L0vetodream事後在Twitter澄清表示，黑色的Lightning線是專屬iMac Pro的設計，並預計白色的版本除應用在iPhone 12系列外，亦有機會在iPad Pro等高階產品中提供，並同時在官網獨立發售。

Apple今次就選擇自行推出黑白色尼龍編織充電線，預計較現時的充電線耐用，將會隨 iPhone 12 Pro系列高階型號提供。（Twitter截圖）

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假如L0vetodream的爆料屬實，意味著Apple打算革新旗下產品的充電線設計，改用尼龍物料編織而成，或會令產品變得更加耐用、長壽。

責任編輯：施雯雯

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