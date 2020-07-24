【移居英國】兌換英鎊兼定存7天可享10厘

英國政府日前（22日）宣布，明年1月起，英國將接受BNO持有人及其直系親屬申請「BNO簽證」，可一次過申請英國居留5年。近來開始吸納英鎊的港人，不妨留意一些銀行提供的兌換及短期定存優惠，部分提供超過10厘年利率的7天定存，吸引客戶。

各銀行7天英鎊定存優惠

銀行 7天英鎊定存年利率 起存金額 滙豐銀行 10.8厘(尚玉客戶) 10.7厘(卓越理財客戶) 10.6厘(其他客戶) 等值3萬港元 南洋商業銀行 10厘 5000英鎊 中銀香港 8.8厘 等值5萬港元 恒生銀行 6.3厘(優越尊尚理財) 6.2厘(優越理財) 6厘(優進理財) 4厘(綜合戶口) 1萬至20萬英鎊

資料來源：各銀行網站，以最新公布為準

於滙豐銀行兌換英鎊，再定存7天可獲，尚玉客戶可獲10.8厘年利率，一般客戶也有10.6厘，起存額為等值3萬港元。南洋商業銀行則提供10厘的7天定存優惠，起存額5000英鎊。於中銀香港兌換等值5萬港元的英鎊，定存7天可享8.8厘。

當然，大家於各大銀行兌換英鎊前，宜貨比三家，也要了解銀行的兌換滙率及其他兌換點子優惠。

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