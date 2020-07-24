【網貸股急挫】內地傳降民間借貸利率合法上限 或狠削8厘至15.4%

▲ 內地擬下調借貸利率合法上限，消息拖累多隻在美上市的中資網貸股受壓。（資料圖片）

《財新》引述消息人士報道，內地當局有意調整民間借貸利率司法保護上限的計算方法，借貸利率合法上限將由目前的24%，改為不多於1年期貸款市場報價利率（LPR）的4倍，意味上限或大幅削至15.4厘。

《財新》報道，中國最高法院將修改司法解釋，並可能再調整民間借貸利率合法上限的計算方法，將其與1年期LPR掛鉤，並回到2015年規定不超過市場基準利率4倍的合法利率區間。報道補充，但具體方案目前仍未敲定。

以目前1年期LPR利率3.85厘計，若民間借貸利率合法上限修訂為不得超出其4倍，相當於減至15.4厘。根據現行司法，中國法院會為涉及利率最高24厘的貸款糾紛中的涉事人士提供法律保護。

消息傳出後，在美國上市的中資網貸股全線急挫。其中，以360金融（美：QFIN）及樂信集團（美：LX）跌幅最勁，360金融隔晚急跌19.6%，而樂信集團亦跌15.5%。另外，信也科技集團（美：FINV）跌7.4%，趣店集團（美：QD）挫約6.7%。

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