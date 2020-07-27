【公關大娜移@iM網欄】公關港故事 網上旅遊教育新出路

疫情一再反覆，原本正慢慢復工的旅遊業首當其衝，不少本地的旅行團要叫停，業界再受重挫。事實上，正如港大微生物學系講座教授袁國勇所說，在有效藥物出現前，新型肺炎疫情難以完結，我們都要有心理準備長期防疫。不論是大眾旅遊的市場，還是深度遊、遊學團等的板塊，在疫情下，似乎也無一倖免。



記得去年愚人節的時候，曾有本地旅行社聲稱研發出 VR旅行團，讓客人安在家中享受旅遊的樂趣，當時不少人可能會覺得天方夜譚，一笑置之。但事實上，在疫情下，不少外出學習體驗和國際交流機會都大受限制，對於經營外遊團的旅行社固然頭痛，對於著重學習體驗的學校來說也是一個難題。

話雖如此，隨著科技的發達，特別是未來5G科技的發展，如果可以發展得宜，其實是可以拉近世界的距離。最近就看到有機構推出一個名為「賽馬會特『義』公民行動 – 國際篇」網上的培訓計劃，可以讓參加者在網上與來自不同國家的隊友進行限時任務⁣，並實踐其社會創新的項目，相當有趣。



不論是綫上還是綫下，社區協作、設計參與、創意地方營造都是香港未來旅遊業值得發展的方向。如果我們能夠善用科技，並為旅遊加添意義，透過任務式的體驗，讓香港的青年學習不同地方的文化以至激發他們對於世界的好奇，也不失為一條未來旅遊教育的出路。



作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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