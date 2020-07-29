  • 29°C
香港時間 : 2020729日 (三) 12:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【敢DO人生不後悔@iM網欄】 運動後不吃東西會前功盡廢 別再抗拒碳水化合物

名人薈萃 12:23 2020/07/29

分享：

經常被朋友問到是否不停做運動不吃東西就可以減肥，我可以答你「No no no no...」！

你知道嗎？其實運動時會消耗很多能量血糖和胺基酸，如果為了瘦身，運動後不吃不喝，對身體修復和新陳代謝會造成影響的，運動的成效亦會大大減低，即是前功盡廢。

訓練後要好好把握肌肉生長的黃金時段，攝取所需的營養，能量滿滿的!

那個時候其實很需要補充血糖，攝取適量的「碳水化合物」和「蛋白質」。拿我自己來說，我一般都在運動後的30分鐘內進食碳水化合物的食物，例如：意大利麵、飯糰、馬鈴薯及糙米等...但我知道很多朋友非常抗拒碳水化合物，為了減肥真的完全不吃的！

據美國《赫芬頓郵報》報道，很多人一直錯誤地認為碳水化合物沒有營養，而且會導致體重增加。但事實上，碳水化合物是維持生命的三大營養素之一，尤其你很常運動或體力勞動。

其實它沒有大家想像中的那麼壞，只要盡量選擇充滿膳食澱粉（含有較少的糖分子），另外就是富含膳食纖維（較有飽足感）的碳水化合物，例如：土豆、紫薯、西蘭花、菠菜、豆腐、核桃、杏仁、全麥製成的麵包及藜麥等，不但不會胖，還能補充消耗的肝醣，幫助恢復體力，同時避免肌肉被當成能量燃燒。

除了「碳水化合物」，運動後我習慣喝一杯巧克力奶，因為牛奶中有屬於碳水化合物的乳糖，也含有蛋白質，能夠充分修復身體組織養成肌肉。另外，肌肉合成不只是靠蛋白質，還需要胰島素的幫忙促進吸收，如果想加速胰島素上升，可以選擇高GI的碳水化合物，例如：香蕉、巧克力等，有效促進肌肉生長。

#瘦得健康才是王道 #運動迷思逐一解開 #Hidybobo #敢DO人生不後悔

作者_HidyBoBo簡介：

兩年前毅然跳出舒適圈，放棄市場推廣及公關工作，反其道而行，跨領域嘗試從小已經萌生興趣的運動界，成為一位三項鐵人素人運動員、長跑及體能教練，重新定義自我價值。

更多敢DO人生不後悔@HidyBoBo的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

欄名 : 敢DO人生不後悔

上一篇文章

馬斯克疫情發言惹爭議　蓋茨：建議專心造車和火箭

下一篇文章

【反壟斷聽證會】朱克伯格指Facebook收購　讓Instagram及WhatsApp取得更大成功
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【台灣疫情】港人4月移居台灣　親歷14日隔離：貼心到一個地步
【台灣疫情】港人4月移居台灣　親歷14日隔離：貼心到一個地步
【大行點睇】下半年最強生科股？　花旗睇呢隻升九成半
【大行點睇】下半年最強生科股？　花旗睇呢隻升九成半
「沽空大師」Jim Chanos：史上最大沽空機會來臨
「沽空大師」Jim Chanos：史上最大沽空機會來臨
【疫市筍盤】青衣海景樓跌價　代理：平過屯門新盤
【疫市筍盤】青衣海景樓跌價　代理：平過屯門新盤
【越南第二波疫情】 峴港現「超級」新冠病毒？ 繁殖快傳播更強 8萬遊客速撤離
【越南第二波疫情】 峴港現「超級」新冠病毒？ 繁殖快傳播更強 8萬遊客速撤離
【室內設計】土瓜灣迎豐勁細單位　得196呎點裝修？
【室內設計】土瓜灣迎豐勁細單位　得196呎點裝修？