【敢DO人生不後悔@iM網欄】 運動後不吃東西會前功盡廢 別再抗拒碳水化合物

經常被朋友問到是否不停做運動不吃東西就可以減肥，我可以答你「No no no no...」！

你知道嗎？其實運動時會消耗很多能量血糖和胺基酸，如果為了瘦身，運動後不吃不喝，對身體修復和新陳代謝會造成影響的，運動的成效亦會大大減低，即是前功盡廢。

訓練後要好好把握肌肉生長的黃金時段，攝取所需的營養，能量滿滿的!

那個時候其實很需要補充血糖，攝取適量的「碳水化合物」和「蛋白質」。拿我自己來說，我一般都在運動後的30分鐘內進食碳水化合物的食物，例如：意大利麵、飯糰、馬鈴薯及糙米等...但我知道很多朋友非常抗拒碳水化合物，為了減肥真的完全不吃的！

據美國《赫芬頓郵報》報道，很多人一直錯誤地認為碳水化合物沒有營養，而且會導致體重增加。但事實上，碳水化合物是維持生命的三大營養素之一，尤其你很常運動或體力勞動。

其實它沒有大家想像中的那麼壞，只要盡量選擇充滿膳食澱粉（含有較少的糖分子），另外就是富含膳食纖維（較有飽足感）的碳水化合物，例如：土豆、紫薯、西蘭花、菠菜、豆腐、核桃、杏仁、全麥製成的麵包及藜麥等，不但不會胖，還能補充消耗的肝醣，幫助恢復體力，同時避免肌肉被當成能量燃燒。

除了「碳水化合物」，運動後我習慣喝一杯巧克力奶，因為牛奶中有屬於碳水化合物的乳糖，也含有蛋白質，能夠充分修復身體組織養成肌肉。另外，肌肉合成不只是靠蛋白質，還需要胰島素的幫忙促進吸收，如果想加速胰島素上升，可以選擇高GI的碳水化合物，例如：香蕉、巧克力等，有效促進肌肉生長。

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作者_HidyBoBo簡介： 兩年前毅然跳出舒適圈，放棄市場推廣及公關工作，反其道而行，跨領域嘗試從小已經萌生興趣的運動界，成為一位三項鐵人素人運動員、長跑及體能教練，重新定義自我價值。

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