▲ 93歲「少年」協助謀殺罪成 納粹罪行清算到底

二戰結束75年，納粹德國戰時犯下的可怕罪行，時至今日德國政府仍在追究。現年93歲納粹集中營前守衛，周四被裁定協助謀殺5000多名被關押人員罪名成立，判緩刑2年。

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案件由漢堡法院少年法庭審理，因案發被告Bruno Dey只得17歲。1944年8月至1945年4月期間，被告在波蘭施圖特霍夫集中營（Stutthof camp）當守衛，被指協助謀殺5000多人，

被告雖承認知悉毒氣室存在，目睹人們受苦，但認為自己是被迫當守衛，無參與殺人。法庭仍裁定他罪名成立，判緩刑2年。法官宣讀判詞時指，被告認為自己是旁觀者，但事實上是人間地獄的幫凶。

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整場審訊為期9個月，有幸存者早前作供時，憶述當年經歷，指自己在集中營不停被毆打，同時被強迫工作。他指囚犯會被迫觀看慘無人道的事件，如看兒子被迫打死自己的父親。

被告較早前曾發聲明，稱被證人的供辭震撼，指直至今次審判，他才意識到事件的殘暴程度，對自己在納粹大屠殺中的角色致歉，指事件永遠不應再重複。

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今次案件相信是最後一宗納粹案件審訊，因經歷事件的人都已非常年老，相關記憶變得糢糊。

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責任編輯：文青青

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