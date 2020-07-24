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【港股追蹤】餐飲業寒冬　呢個連鎖品牌都轉盈為虧

股樓投資 15:40 2020/07/24

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內地疫情暫時未見第三波大爆發，經濟亦從低谷回升，內地第二季國內生產總值（GDP）重拾3.2%的正增長，但上半年總計仍錄得負增長。第一波疫情由社交接觸及餐飲等活動傳播，相關飲食業大受影響，因為特別容易傳播病毒，多個品牌在高峰期均曾停業。故海底撈（06862），九毛九（09922）兩間大品牌月初先後發出盈警，昨晚（23日）另一在港上市的火鍋股呷哺呷哺（00520）亦發盈警，股價今日跟隨大市下挫超過4%。

相關文章:【港股追蹤】長汽次季業績有驚喜　股價逆市升完未？

集團發公告指，預計截至今年6月底止，首六個月收入較去年同期下跌約29%，而且預計會轉盈為虧，由去年上半年賺超過1.6億元人民幣，今年或錄得淨虧損介乎2億元至3億元人民幣。公司指，轉虧原因主要是受疫情拖累，中央及各地政府隨後陸續實施的防疫措施，以及消費場所限制對集團今年1月以來的業務產生重大影響。而且品牌旗下大部分門店今年1月24日起自願暫停營業，以配合病毒防控工作，及確保員工及顧客安全。

公告又指，本集團門店業務於今年2月及3月受疫情影響最為嚴重，其後經營表現已逐步改善，未來仍會積極開設新門店，持續推進其門店網絡擴張。

股價今年以來下跌超過35%，算是反映業務受疫情影響的因素，由於股份始終屬內需行業，受外圍因素影響較少，負面消息盡出後，下半年股價有機會跑贏大市，若跌至100天綫附近，約7.5元水平，可小注吸納。

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撰文 : 古植平

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