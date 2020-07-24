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【港股分析】中美角力升溫港股急跌　蘇沛豐：恒指下一支持位24000點

即市財經 15:38 2020/07/24

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蘇沛豐認為，大市短線氣氛審慎，但指數跌幅未必大，只是行業分化會較大。

美國關閉中國駐休斯頓領事館後，中國要求美國關閉成都領事館，中美關係升溫，中港股市齊挫，港股瀉逾600點。招銀國際策略師蘇沛豐認為，港股短線走勢轉弱，但投資者不用過份悲觀，因港股早前的升勢未有反映中美關係改善，預期恒指下一支持位在中期上升軌24000點。

蘇沛豐指，港股自3月以來的升勢，與中美關係完全無關，因此縱使目前中美關係再次緊張，大市的跌幅也不會太過分，除非中美兩國演變成軍事衝突，否則預期恒指會再跌數百點。

中美關係惡化 高啤打股份跌幅較大

「參考2018及2019年中美兩國關係明顯惡化時大市表現，恒指跌幅約10%，當中高啤打（high beta，即變幅較大市高）股份跌幅較大，如出口、內房及科技硬件股。」

他認為，大市短線氣氛審慎，但指數跌幅未必大，只是行業分化會較大，建議投資者可低吸盈利前景較明朗的科網龍頭股如阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700）

金價近日表現亮麗，蘇沛豐稱，黃金有避險作用，加上環球央行「印銀紙」，美元又下跌，預期金價可再創新高，籲可買入黃金。

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香港股票 硬件 蘇沛豐 上升軌 中美關係 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 恒生指數 美國 成都

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