《花木蘭》因中美角力被除名？ 美國疫情壓縮上映檔期

美國疫情嚴峻,新冠肺炎確診個案近日飆升,大部份戲院仍在關閉。迪士尼宣布,受新冠肺炎疫情影響,決定無限期推遲《花木蘭》上映時間。此前,《花木蘭》的上映時間已推遲3次,《花木蘭》原訂在3月上映。

迪士尼又宣布,會把新一輯《Star Wars》三部曲及《阿凡達2》(Avatar2)電影的發行日推遲一年。

迪士尼指:

「在過去的幾個月中,全球疫情很明顯令電影無法如期上映,而在評估如何達成最有效地實現,把《花木蘭》呈現世界各地的觀眾的目標後,我們決定暫停這電影的發行計劃。」

(Over the last few months, it’s become clear that nothing can be set in stone when it comes to how we release films during this global health crisis, and today that means pausing our release plans for Mulan as we assess how we can most effectively bring this film to audiences around the world.)

迪士尼未有公布《花木蘭》的上映日期,有報道估計,可能會改為在迪士尼的網上串流平台Disney+上播放。

此前,《花木蘭》本來預計於3月23日上映,惟因疫情推遲到7月24日,之後再延遲至8月21日。

