《花木蘭》被撤回檔期 Marvel電影預計如期上映

新冠肺炎疫情令多部荷里活大片延遲上映。迪士尼日前宣佈，原定八月底上映的《花木蘭》將無限期延後，Marvel《新異變人》（New Mutants）及《黑寡婦》（Black Widow）暫無公布延期。

迪士尼解釋，在疫情全球肆虐的影響下，公司無法確定電影的上畫日期，將作進一步評估如何能夠最有效將電影帶給全球觀眾。有預測《花木蘭》或改在迪士尼網上串流平台Disney+播放。

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由內地演員劉亦菲、李連杰及鞏俐主演的真人電影《花木蘭》，這次為第四度延期。有分析指除了因為疫情影響，中美關係急劇升溫亦是考慮原因。

迪士尼同日公佈，由金像大導占士金馬倫執導《阿凡達》續集及新一輯《星球大戰》三部曲將分別延期一年至2022年12月及2023年12月上映。Marvel英雄電影原定八月上映的《新異變人》（New Mutants）和11月上映的《黑寡婦》（Black Widow）並未公布再延期。

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