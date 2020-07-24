【A股布局】見勢色不對外資速逃？　北向資金流出過百億

繼美國要求中國關閉駐休斯頓總領事館，以及國務卿蓬佩奧講話，中國也下令關閉美國駐成都總領事館，以作為反制。

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中美兩國較勁，由枱底鬥至枱面，市場緊張情緒隨即升溫，唯恐兩國可能進一步爆發衝突。周五（24日）A股全綫報跌，上證指數瀉3.9%，報3196點，滬深300指數跌4.4%，報4505點。最誇張的深圳創業板指數重挫6.1%，報2627點。

對局勢轉差，有資訊優勢的外資零舍敏感，以致滬深股通的北向資金錄得大額淨流出。統計顯示，全日北向資金淨流出達163.57億元人民幣，比上日流出的36.53億元人民幣，大增3.5倍。

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其中，滬股通淨流出92.99億元人民幣，深股通淨流出70.58億元，反映不論新、舊經濟股，國企、民企均在外資沽貨之列。

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