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【A股布局】見勢色不對外資速逃？　北向資金流出過百億

股樓投資 15:48 2020/07/24

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繼美國要求中國關閉駐休斯頓總領事館，以及國務卿蓬佩奧講話，中國也下令關閉美國駐成都總領事館，以作為反制。

其他文章：【港股追蹤】長汽次季業績有驚喜　股價逆市升完未？

中美兩國較勁，由枱底鬥至枱面，市場緊張情緒隨即升溫，唯恐兩國可能進一步爆發衝突。周五（24日）A股全綫報跌，上證指數瀉3.9%，報3196點，滬深300指數跌4.4%，報4505點。最誇張的深圳創業板指數重挫6.1%，報2627點。

對局勢轉差，有資訊優勢的外資零舍敏感，以致滬深股通的北向資金錄得大額淨流出。統計顯示，全日北向資金淨流出達163.57億元人民幣，比上日流出的36.53億元人民幣，大增3.5倍。

其他文章：【港股追蹤】餐飲業寒冬　呢個連鎖品牌都轉盈為虧

其中，滬股通淨流出92.99億元人民幣，深股通淨流出70.58億元，反映不論新、舊經濟股，國企、民企均在外資沽貨之列。

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撰文 : 高式古

外資 滬股通 深股通 創業板 上海證券交易所綜合股價指數 滬深300指數 A股

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