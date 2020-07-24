又話業主持貨力強　何解「何文田山畔」蝕唔停？

本港疫情持續，確診數字未見明顯回落，加上中美關係惡化，市場避險情緒升溫，樓市續錄蝕讓成交。值得留意的是，分析員常說豪宅區業主持貨力較強，不會輕易蝕讓賣樓，惟最近一年，有個名叫「何文田山畔」的半新盤屢錄蝕讓，業主輸多贏少。

市場消息指，何文田山畔2座低層C室，實用面積369平方呎，原本叫價880萬放盤，剛減價一成，以800萬元易手，實用呎價約21,680元，持貨短短四年，現帳面蝕67萬元，若連釐印費及佣金計，料實蝕逾100萬元。

資料顯示，原業主於2016年8月，以首置客身分，斥資867萬元購入上址，其後多次向不同財機構加按，估計蝕讓是個人財務問題。

事實上，「何文田山畔」並非位於何文田，而是位於紅磡。數年前，該盤開售時，銷監局也提醒買家，根據分區計劃大綱圖顯示，上述屋苑位處紅磡，而非何文田。

有代理坦言，該盤距離何文田站只是數分鐘路程，當年不少投資者憧憬何文田站開通後，將利好區內樓價及租值，故買入投資，與其他項目相比，該盤投資者比率較高，部分是內地買家，惟遇上目前市況，個別業主或急需資金周轉，情願減價賣樓，及早套現。

不過，另有代理說，雖然樓市前景變得不明朗，但業主普遍認為疫情過後，樓價必定再創新高，故不願平價賣樓。

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