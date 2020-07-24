南韓多地現暴雨　釜山道路、房屋均被浸

新冠肺炎持續，然而其他國家地區不單要應付疫情，同時也要應付天災，南韓多處出現暴雨，道路、房屋被浸。

據韓媒報道，南韓全國於周四（23日起）出現暴雨，截至今日（24日）上午10時30分的統計顯示，是次暴雨造成5人死亡、4人受傷，200多間房屋被淹。

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當中，釜山災情較為嚴重，釜山東區地下停車場被淹，導致3人死亡、2人受傷，9輛汽車受損；東川氾濫引致80人受災。釜山部分地鐵站亦有積水倒灌情況出現，當地162間房屋被淹。有不少人也將有關影片上載至Twitter，從影片可見，釜山當地不但停車場被淹，而且當地巴士有水浸情況出現，乘客也紛紛站在椅子或較高物件上「避災」。

此外，是次暴雨令坡州、京畿道廣州以及加平等地區共1000多戶曾停電，經搶修後，目前全面恢復供應。

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