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地球真的在廢復？ 2040年海洋廢棄物將達6億噸

環球政經 15:06 2020/07/24

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新冠肺炎疫情持續，市民減少不必要外出，可能有不少人認為這段時間可令全球環境有所改善，然而，有非牟利組織指出，在疫情期間，塑料膠袋使用率繳增，更預料2040年前海洋垃圾將增至2倍，殺死更多海洋生物。

其他文章：【環保減塑】中國再推「限塑令」　明年1月1日禁即棄膠袋飲管

新冠肺炎疫情期間，雖然大眾都減少出門，但使用一次性塑料產品機會增加。非牟利組織The International Solid Waste Association表示，疫情所用到的口罩以至塑料手套等，都被棄置在海灘。此外，網購和叫外賣的包裝使用也不斷上升。

由非牟利組織 The Pew Charitable Trust 與 SYSTEMIQ科學家合作的研究刊登於《科學》雜誌。文中指出，若不再採取行動，海洋塑料垃圾將會每年1100萬噸增至2900萬噸。到2040年就會有6億噸的累積廢棄物於海洋中。The Pew Charitable Trust 高級經理Winnie Lau指，這是大家應關注的問題。「塑膠污染會影響到所有人，這不是「你的問題，而不是我的問題」不是國家的問題，而是所有人的問題。」

文中又建議，政府應實施相關法例以阻止新塑料產品生產以及提供可重複使用的物料作替代。

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