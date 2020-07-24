全港25間隔離酒店名單 油尖旺高危？

為應付新冠肺炎疫情第三波爆發，政府早前宣布宣布啟動社區隔離設施，由7本周六（25日）起，所有經機場入境人士需接受病毒測試，如果檢測結果呈陰性，之後進行14日家居強制隔離，而等候結果期間，有關人士須暫住政府租用的指定酒店。

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除了經機場入境人士之外，從高風險地區抵港人士，即使檢測呈陰性也不能回家隔離，須先行入住預訂的酒店房間，有關酒店名單政府會向酒店業聯會提供，入住酒店費用由相關人士自行支付。

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據香港酒店工會周四在其facebook公布名單，有25酒店被徵作隔離用途，香港所佔比例最高，區域較分散，九龍區的隔離酒店相對集中在油尖旺，而新界區就有3間荃灣、青衣的酒店列入，以下為指定隔離酒店完整名單。

香港區（12間）

華麗銅鑼灣酒店銅鑼灣堅拿道西祥和里

香港麗駿酒店灣仔駱克道126-128號

頤庭酒店德輔道西156-160號

頤庭酒店銅鑼灣北角水星街15號

宜必思香港中上環酒店德輔道西28號

黃竹坑道55號黃竹坑道55號

蘭桂坊酒店@九如坊中環九如坊3號

奧華.時尚精品酒店（香港仔）香港仔石排灣道100號

銅鑼灣利景酒店香港灣仔道209-219號

柏寧酒店銅鑼灣告士打道310號

奧公館上環中環皇后大道中286號

帆船精品酒店香港摩理臣山道84-86號

九龍區（10間）

逸酒店紅磡蕪湖街83號

華麗酒店尖沙咀彌敦道20號

仕德福山景酒店尖沙咀天文台道13－17號

仕德福酒店旺角豉油街118號

香港觀塘帝盛酒店觀塘鴻圖道84號

晉逸精品酒店（尖沙咀）尖沙咀寶勒巷21號

香港遠東絲麗酒店九龍青山公路 （荃灣段） 135-143號

香港海景絲麗酒店油麻地上海街268號

帝樂文娜公館尖沙咀金巴利道39號

偉晴軒佐敦道偉晴街39號

新界區（3間）

香港荃灣帝盛酒店葵涌健全街28號

華逸酒店青衣路1號

荃灣絲麗酒店葵涌和宜合道119號