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【海外留學】英國留學港人熱門之選　有邊啲科目&大學？

理財智慧 07:33 2020/07/27

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近日英方計劃擴大英國國民海外護照（BNO）權利，讓BNO港人享有入籍英國途徑，不少人的移民意欲都隨之增加，但是移民也不是一朝一夕的事，不如先了解一下有甚麼英國學校和科目最受港人歡迎。在英國留學8年的張銘軒（John），去年成立英國升學顧問公司UNIKEY Academy，他表示港人選擇留學英國的熱門科目和學校如下：

 

港人選擇的熱門科目（依熱門程度排列）：

1. 經濟

2. 生物科學（包括醫科、生物化學科、生物醫學科）

3. 法律

4. 工程

5. 哲學、政治學及經濟學（牛津大學「神科」，簡稱PPE）

 

港人選擇的熱門英國大學：

1. 牛津大學

2. 劍橋大學

3. 倫敦政治經濟學院(LSE)

4. 倫敦大學學院(UCL)

5. 倫敦國王學院(KCL)

6. 倫敦帝國學院(ICL)

 

節錄自第664期《iMoney Focus》封面故事。

 

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撰文 : 黎海怡

移民 政治 大學 經濟 牛津大學 劍橋大學 學校 牛津 英國 倫敦

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