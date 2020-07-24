  • 33°C
香港時間 : 2020724日 (五) 15:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】京東健康擬在港上市集資77.5億　京東拒絕置評

即市財經 14:59 2020/07/24

分享：

傳京東健康香港上市集資77.5億。

據路透報道，京東 （09618） 計劃讓京東健康香港上市，擬集資10億美元（77.5億港元）。京東發言人表示，對消息不予置評。

京東於去年5月成立「京東健康」，冀培育醫療企業獨角獸，業務範圍覆蓋醫藥電商、互聯網醫療、智慧醫院解決方案、健康服務等，同時與產業鏈上中下游各環節的企業進行合作，以打造大健康生態體系。

據企業數據服務平台Crunchbase的統計數據，去年京東健康完成9.31億美元（約72.6億港元）的A輪融資，估值更達到70億美元（約546億港元）。

近年來，互聯網公司跨界醫療行業並不罕見，同一賽道上有阿里巴巴 （09988） 旗下的阿里健康 （00241） 、平保 （02318） 旗下的平安好醫生 （01833）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

相關文章：【螞蟻IPO】螞蟻集團：3至5月800個支付寶小程序　月活躍用戶達1萬

【螞蟻IPO】螞蟻集團上海IPO變相拒外資行牽頭　傳要求認購10億人幣

【新股IPO】騰訊投資醫療保險公司水滴擬上市 發言人：沒有明確IPO計劃（第二版）

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁http：//bit.ly/2Qm2YjA

香港股票 經濟 中國平安（02318） 醫療行業 平安好醫生（01833） 京東集團—SW（09618） 阿里健康（00241） 阿里巴巴－SW（09988） 集資 IPO

上一篇文章

長實售成都項目獲利38億元 大摩：負債比率料降至14%

下一篇文章

迪士尼電影檔期大亂　《花木蘭》無限期押後、第4度延期上映
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民英國】申請BNO港人、近親　申請居留權須知
【BNO移民英國】申請BNO港人、近親　申請居留權須知
【疫情大爆發】政府延長公務員在家工作至8月2日　今日新增118宗確診、連創兩日新高
【疫情大爆發】政府延長公務員在家工作至8月2日　今日新增118宗確診、連創兩日新高
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【旅遊寒冬】專業旅運賣樓套7480萬元改善財政　買家為亮碧思黃樹雄
【旅遊寒冬】專業旅運賣樓套7480萬元改善財政　買家為亮碧思黃樹雄
【恒指夜期】道指曾跌逾400點　恒指夜期挫285點收市失守25000點大關（不斷更新）
【恒指夜期】道指曾跌逾400點　恒指夜期挫285點收市失守25000點大關（不斷更新）
【美股市況】納指挫2.3%　蘋果瀉5%Intel業績後跌9%（不斷更新）
【美股市況】納指挫2.3%　蘋果瀉5%Intel業績後跌9%（不斷更新）