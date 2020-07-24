【新股IPO】京東健康擬在港上市集資77.5億　京東拒絕置評

▲ 傳京東健康香港上市集資77.5億。

據路透報道，京東 （09618） 計劃讓京東健康香港上市，擬集資10億美元（77.5億港元）。京東發言人表示，對消息不予置評。

京東於去年5月成立「京東健康」，冀培育醫療企業獨角獸，業務範圍覆蓋醫藥電商、互聯網醫療、智慧醫院解決方案、健康服務等，同時與產業鏈上中下游各環節的企業進行合作，以打造大健康生態體系。

據企業數據服務平台Crunchbase的統計數據，去年京東健康完成9.31億美元（約72.6億港元）的A輪融資，估值更達到70億美元（約546億港元）。

近年來，互聯網公司跨界醫療行業並不罕見，同一賽道上有阿里巴巴 （09988） 旗下的阿里健康 （00241） 、平保 （02318） 旗下的平安好醫生 （01833） 。

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