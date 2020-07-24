宏利投資管理展現數碼優勢 助客戶輕鬆網上買賣基金

▲ 來自宏利的兩位理財策劃經理—Marggie及Nicola為百萬基金圓桌（MDFT）之首兩名得獎者。

投資講求分秒必爭，特別在波動市況下，隨時隨地能迅速作出投資決策，有助客戶達到投資目標。宏利投資管理的「宏利智晰投資服務」（Manulife InvestChoice）網上基金平台，特選60多項基金以供選擇，收費簡單靈活，配合不同客戶的投資習慣，帶來一站式基金投資體驗。

數碼科技愈趨普及，除了新生代喜歡使用網上投資平台外，愈來愈多年長客戶亦逐漸養成網上理財投資的習慣。今次專訪兩位投資經驗豐富的宏利理財策劃經理，大談她們工作上的致勝之道、在疫情下如何善用數碼平台拉近與客戶之間的距離，繼續提供優質的投資理財服務。

兩大收費模式 盡應所需

宏利財富管理經理兼分組經理張明媚（Marggie）表示，年輕投資者喜愛自主分析，而年長一輩較注重基金選擇。具有8年投資工作經驗的Marggie會嘗試了解每位客戶的投資習慣。她指出，年輕一族大多喜歡在網上搜集資料，主動了解市場動向，利用基金平台瀏覽表現概覧、目標為本投資及假設分析等投資工具。至於年長投資者較關心基金選擇，大多依賴宏利投資專家團隊的基金資訊及最新季度點評。基金平台操作簡易、方便使用，投資者也可隨時檢視基金派息紀錄及收益情況，總結投資表現。

Marggie指出，「宏利智晰投資服務」實現「24x7」的全天候基金管理，客戶普遍對此感滿意，認為平台有助客戶應對瞬息萬變的投資環境與市場變化，突破時地界限，適時作出投資決策及基金買賣安排。「客戶只須通過手機或電腦等裝置，即可隨時登入24小時運作的網上平台，瀏覽市場動向、專家分析及特選基金等最新資訊，無論是跨基金公司抑或同一基金公司的基金轉換，均可快速完成，把握潛在機遇。」

客戶的投資習慣各有不同，有經常買賣及轉換基金組合，以捕捉短期的投資機遇；也有鍾情於較長期持有基金組合，待市況大方向轉變才作調整，Marggie直言，若劃一逐次交易收費，交易頻繁的客戶或需支付高昂費用。「宏利智晰投資服務」為此設立兩種收費模式不同的帳戶，包括按交易逐次收費的「智專交易帳戶」（Trade-based Account）及每項基金認購或轉換的交易均不設交易收費，僅按客戶的帳戶平均管理資產收取年費的「智全資產帳戶」（Asset-based Account），大大提高收費的靈活度。

▲ Marggie直言，客戶普遍對數碼基金平台能實現「24x7」基金管理及靈活收費模式感到滿意。

掌握市場動向 總結表現

「『智全資產帳戶』按客戶的平均管理資產收取年費，費用由資產的0.8%至2%不等（最低收費為每月100港元），日後每項基金認購或轉換亦毋須繳費，適用於交易較頻繁者。」她補充，「智專交易帳戶」則採取按次收費模式，就每項交易收取認購費及轉換費，適合較長期持有基金組合的客戶。

藉不同貨幣投資 分散風險

同為宏利財富管理經理兼分組經理的尹秀儀（Nicola）形容，「宏利智晰投資服務」的出現，幫助拉近了理財策劃經理與客戶的距離。「我的客戶群中不乏經常赴外國公幹的投資者，他們對歷史悠久的宏利具信心，故對我們的基金投資服務很有興趣，現時利用數碼基金平台，即使不在香港，管理基金投資帳戶時也更為簡單便捷。」

Nicola強調，「宏利智晰投資服務」同時提供多種貨幣投資，包括港元、美元、人民幣、歐元及澳元，客戶可因應市況，善用不同的貨幣進行投資，旨在分散風險。客戶並可透過由服務平台提供的現金帳戶，直接進行認購及收取贖回款項。

▲ Nicola指「宏利智晰投資服務」的出現，幫助拉近理財策劃經理與差役頻繁的客戶之間的距離。

開戶快捷簡便

Nicola謂，客戶可經由「宏利智晰投資服務」的網上平台開設帳戶，最快只須約15分鐘，便能完成開立基金投資帳戶的開戶流程，尤為適合重視爭分奪秒的港人。

面對瞬息萬變的市況，Nicola表示客戶對靈活投資的需求大為增加，期望在最短時間內買賣及換轉基金，捉緊稍縱即逝的投資機遇，令數碼化投資成為大勢所趨。「宏利的數碼基金平台不但提供『表現概覽』及『基金篩選』等基金分析工具，更有專業團隊透過專門的基金分析程序，定期選取具備良好往績及競爭優勢的基金予客戶參考，幫助他們達至更全面的投資決定。」

配稿

專業團隊優化投資服務

陪伴香港走過逾120年的宏利，一直致力為客戶提供涵蓋保險、投資及退休三大領域的多元理財服務。專責財富與資產管理業務的宏利投資管理（香港），多年來憑藉豐富的投資經驗、廣及不同種類的優質基金，結合專業的理財策劃經理團隊，旨在助客戶實現人生路上各項投資目標。

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