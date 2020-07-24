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【口罩令】布口罩可防飛沫？研究指要夠多層才有效

環球社會熱點 14:59 2020/07/24

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新冠肺炎疫情全球大流行，目前外出佩戴口罩已成為疫情下的新常態，各地也強制民眾乘搭公共交通或購物時要戴口罩。部分地區因口罩短缺，民眾會自製布口罩，但澳洲有研究指出布口罩防疫的效果始終不及醫用口罩，而自製布口罩最少要有2至3層才可有效減少飛沫傳播。

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澳洲新南威爾士大學（UNSW）的研究團隊，針對單層布口罩、雙層布口罩及三層醫用口罩進行測試，安排健康人士戴3款口罩說話、咳嗽和打噴嚏，再經由LED照明系統和高速攝影機記錄空氣中飛沫擴散的情況。

研究結果指出，三層醫用口罩最有效地減少空氣中的飛沫傳播，單層布口罩只可減少人們說話時的飛沫傳播，但雙層布口罩可減少咳嗽和打噴嚏時的飛沫傳播。

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研究團隊指出，布口罩的效果取決於材質、清洗頻率等因素，但結果顯示2層的布口罩效果比單層布口罩更好，因此自製布口罩應該要越多層越好，才能達到減少飛沫傳播的效果。研究團隊更表示，一個12層厚的布口罩與外科口罩的防護作用相近，已經可將感染風險降低67％。

但自製布口罩要達到12層厚幾乎不可能，因此研究團隊也提出多項自製布口罩建議：

  • 外層使用防水面料
  • 選擇密度較高的布料
  • 使用混合材質的布料可提升過濾效果
  • 確保布口罩的剪裁貼合面部

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責任編輯：何穎兒

澳洲研究指出布口罩防疫的效果始終不及醫用口罩，而自製布口罩最少要有2至3層才可有效減少飛沫傳播。

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