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耶魯經濟學家預料 美元恐下跌高達35%

環球政經 14:30 2020/07/24

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近日多次警告美元走勢的耶魯大學學者羅奇（Stephen Roach）日前預測，美元可能在一個非常短期的時間內急劇貶值35%。

羅奇表示在新冠肺炎疫情下，美元將以光速速度大幅下跌，可能標誌著美元作為儲備貨幣的霸權地位的終結，並將對全球金融市場產生連鎖反應。

相關閱讀：渾水創辦人Carson Block：美國經濟如一個巨大火藥桶　一點小火花足以引爆

這前摩根士丹利亞洲區主席亦指出，外匯市場變化十分迅速。美聯儲的資產負債表，因著史無前例的財政和貨幣政策反應，已從今年初的4萬億美元膨脹至7.2萬億美元以上。

他預計受美國赤字增加和儲蓄減少影響，美元兌主要貨幣匯率很快下跌35%。上周，美國經常項目赤字一季度下滑0.1%，從2019年第四季度修正後的1043億美元降至1042億美元。經常項目赤字是衡量美國對其他國家債務的指標。經常賬戶顯示一個國家是淨貸方還是淨債務人。

相關閱讀：【經濟理論】甚麼是資產負債表衰退？

他認為美國正處於歷史上一個特別敏感的時期，預料美元下跌是遲早會發生的事情。又認為美國經濟將步入雙底衰退，指因消費者行為大減，下半年將繼續帶來企業、招聘及潛在企業破產等問題。

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撰文 : 國際組

貨幣政策 美國 經濟 雙底 美元 耶魯大學

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