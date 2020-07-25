【疫市創業】95後「疫市」創英國升學顧問公司　一年錄逾300萬營業額

95 後的張銘軒（John）曾在英國讀書 8 年，在英國倫敦大學法律系畢業回流香港，運用成為律師前的空檔於去年 6 月逆市創業，以約60萬為本金，成立英國升學顧問公司UNIKEY Academy，成立短短一年已獲逾300萬營業額，全數學生皆獲英國 6 大大學取錄，取錄率更達 300%。

改線上授課營業額節節上升

John在反送中浪潮尾聲時已一早改為線上授課，幾乎所有付款都在線上完成，故此即使經歷反送中、新冠肺炎疫情、港區國安法這3個波折，營業額也可於在逆市中增長，更於疫情肆虐的 3 月創下近 30 萬營業額，John表示營業額維持每月增長70-100%，至今已錄逾300萬營業額。

UNIKEY Academy除了提供升學顧問服務外，也「撈埋」補習服務，為本地學生提供轉考英國學制的獨家課程，只需要 40 至 60 小時即可以助學生轉化一科 DSE 學科知識，成為可應對英國學制考試技巧。

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目前，John的學生有約50人，高中學生申請海外寄宿學校的申請，人均消費約1萬元；升大學的申請，人均消費2.9萬至3萬；研究生的申請，人均消費約4萬元，補習費用另計，約800至900元一小時。John表示以英國來說，每個學生可報5間學校，到目前為止所有學生均有至少3間學校的錄取通知，整體取錄率高達 300%，其中獲倫敦4間名牌大學入學率為100%，而獲牛津劍橋的面試機會均是100%，但由於面試競爭激烈，平均取錄率是大約50%。

有別於傳統升學代理

一般傳統升學代理機構都會和不同的大學有合約，中介的報酬通常是來自海外教育機構所支付的佣金，而不是向家長或學生收取服務費，每間代理只會提供自己熟悉校網供家長學生選擇，並不會完全按家長學生意願或學業潛質和目標尋找學校。

John成立的顧問公司就一反傳統，向家長或學生收取服務費，以客人目標先行，在得悉客人的心水學校或學科後，便會為其度身訂造升學計劃，「以前自己用過傳統升學顧問，都係同導師傾兩句，睇一睇申請內容就完，依家我同學生對接，多咗好多學術上指導和為學生背景舖排和提升」。John的團隊會幫學生「整靚Profile」，學生的工作經驗、義務工作經驗，學術比賽、校內職責等，都會為進入心儀學科而舖排。

節錄自第664期《iMoney Focus》封面故事。

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