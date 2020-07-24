【TikTok】傳張一鳴不願出售TikTok控制權

▲ TikTok目前在美國擁有8000萬用戶。

字節跳動旗下「海外版抖音」TikTok成為美國針對的對象，此前傳字節跳動為確保TikTok在美國順利發展，有意出售TikTok多數股權，並獲General Atlantic及紅杉資本等外資企業洽商收購。不過，彭博最新報道，字節跳動創辦人張一鳴至今仍希望保持控制權。

報道引述消息人士指，張一鳴正權衝數個投資者提出的選項，包括直接將TikTok出售予美國投資者，以及將字節跳動的總部搬到美國。消息指，TikTok雖然面對潛在封殺，但張一鳴仍然維持TikTok的控制權。

知情人士又透露，出售TikTok的另一阻力，來自於交易的價值及高風險性。消息指出，TikTok估值在200億到400億美元之間，風險投資者一時之間未必能有足夠資金收購，且美國政府會否封殺TikTok仍然懸而未決，預計不可能及時完成交易。

TikTok目前在美國擁有8000萬用戶。

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