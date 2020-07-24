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【新股IPO】螞蟻集團3個月研發800個支付寶小程序 月活躍用戶達1萬

股樓投資 15:29 2020/07/24

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螞蟻集團自宣布啟動上市後，再度成為市場焦點。螞蟻集團東南亞國際業務總監沈奕飛今日參與網上論壇時表示，全球有不少用戶都沒有銀行帳戶，集團致力協助他們，如幫助中小企參加創新金融生態。以孟加拉為例，人口約8000萬人沒有銀行賬戶，相信可透過旗下網商銀行（MYBank）幫助這些有需要的人，預期幫助到850萬商戶。

相關文章：【新股IPO】螞蟻集團啟動A+H同步上市　料上市估值達萬億

他又指，在今年3至5月期間，集團在支在中國的服務分支研發出超過800個支付寶小程序，月活躍用戶達1萬。
此外，螞蟻集團昨日宣佈，螞蟻區塊鏈正式升級為「螞蟻鏈」，並指目前每天「上鍊量」超過一億次。

相關文章：【新股IPO】螞蟻集團上市　記得留意這幾隻相關概念股

 

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撰文 : 張以正

螞蟻金服 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 支付寶 IPO 香港股票

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