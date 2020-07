美國總統特朗普姪女瑪麗出書,大爆特朗普在家族中的「黑歷史」。出版商披露,新書上架1周,已賣出135萬本。新書以5種語言發售,銷售數據顯示,電子版和實體書都有望成為今年最受歡迎的書籍,更在4個國家成為銷售冠軍。

瑪麗(Mary Trump)新書名為《Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man》,中文暫譯為《太過分而且沒完沒了:我的家族如何造就這個全世界最危險的人物》。

斥特朗普為爭產「害死」兄長 特朗普姪女爆黑歷史

「疫情下醜態盡現」黑歷史道出特朗普自戀病態

出版商Simon & Schuster行政總裁卡普(Jonathan Karp)周四(24日)表示,瑪麗新書的銷售表現已超越一般政治書籍,吸引希望閱讀「不尋常」家庭故事的讀者。

他指出,這本書在加拿大、愛爾蘭、英國和美國的銷售都排第一,在澳洲排第二。

特朗普弟弟羅伯特(Robert Trump)早前入稟法庭禁止出版不果,出版商稱,因書籍需求太大,故提前出版。

記者:韓羚