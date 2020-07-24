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【港股追蹤】長汽次季業績有驚喜　股價逆市升完未？

股樓投資 14:50 2020/07/24

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受新冠疫情打擊，內地汽車銷售上半年面對艱難時期，長城汽車（02333）公布，截至6月底止中期純利下跌24%至11.53億元（人民幣，下同），營業額亦跌13%至359.3億元。不過，由於長汽首季勁虧6.5億元，換言之，第二季實際錄得18億元純利，按年大升1.4倍，反映復甦力度強勁。

長汽股價今早裂口高開報8.03元，最高曾升13%至8.6元，創逾2年半以來新高，午後跟隨大市略為回順，截至2時半，長汽報7.91元，升3.9%，成交額14億元。

相關文章：【港股追蹤】港股通名單準備執一執　準備炒定邊隻股？

交銀報告指出，長汽新車型產品升級和皮卡車前景吸引，帶動公司銷售增長，目標價升至9.5元，上調至「買入」評級。摩通亦升至「增持」評級，目標價升至9元。

走勢上，長汽踏入7月份後股價由4.8元水平開車，以最高位8.6元計升幅達79%，而9RSI處70樓上，見頂背馳，呈超買。今日裂口上升，形態上卻出現射擊之星，估計短綫見頂機會高。

相關文章：【港股追蹤】股東3個月兩度減持套54億　中生製藥見頂嗎？

中長綫而言，月綫圖顯示，升穿了由2018年中起營造了2年的橫行區，以度量升幅計有機會見10.5元，不過或先要回落到橫行區頂部約7.3元，稍事回氣後才可再上。

撰文 : 李兆明

汽車 香港股票 長城汽車（02333）

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