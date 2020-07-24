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特朗普稱認知測試奪高分 炫耀能流暢背5個單字

環球社會熱點 14:23 2020/07/24

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特朗普稱認知測試奪高分 炫耀能流暢背5個單字

美國大選在即，美國總統特朗普宣稱自己認知測驗成績優秀，證明自己有能力帶領美國，特朗普邀請民主黨總統候選人拜登作認知測試。另外，特朗普又透露認知測試的考核項目，炫耀自己能流暢背出5個單字。

特朗普接受霍士新聞訪問時指，自己接受了認知測試，結果顯示自己有良好的記憶力。特朗普認為，認知測試的首幾條題目「非常簡單」（very easy），但後段的題目就「比較困難」（much more difficult）。

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特朗普又提到，有測驗題目要求要記住5個單字，例如：「人」、「女人」、「男人」、「相機」及「電視機」。

考官會在10分鐘甚至20分鐘後，再次要求背誦出該5個單字，而特朗普成功做到。

特朗普指：

「他們問道：『真了不起。你是怎麼做到的？』我有很好的記憶力。 」

（They say, ‘That's amazing. How did you do that?’ I have, like, a good memory ...）

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特朗普又指，自己的身心狀況，比拜登更適合當總統，建議對方也去做認知測試。

特朗普認為，作為領導人需要有生理及心智耐力，又舉例指不論是中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京，抑或土耳其總統埃爾多安，腦袋都很敏銳。

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責任編輯：楊心悅

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