▲ 特朗普稱認知測試奪高分 炫耀能流暢背5個單字

美國大選在即,美國總統特朗普宣稱自己認知測驗成績優秀,證明自己有能力帶領美國,特朗普邀請民主黨總統候選人拜登作認知測試。另外,特朗普又透露認知測試的考核項目,炫耀自己能流暢背出5個單字。

特朗普接受霍士新聞訪問時指,自己接受了認知測試,結果顯示自己有良好的記憶力。特朗普認為,認知測試的首幾條題目「非常簡單」(very easy),但後段的題目就「比較困難」(much more difficult)。

特朗普又提到,有測驗題目要求要記住5個單字,例如:「人」、「女人」、「男人」、「相機」及「電視機」。

考官會在10分鐘甚至20分鐘後,再次要求背誦出該5個單字,而特朗普成功做到。

特朗普指:

「他們問道:『真了不起。你是怎麼做到的?』我有很好的記憶力。 」

(They say, ‘That's amazing. How did you do that?’ I have, like, a good memory ...)

特朗普又指,自己的身心狀況,比拜登更適合當總統,建議對方也去做認知測試。

特朗普認為,作為領導人需要有生理及心智耐力,又舉例指不論是中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京,抑或土耳其總統埃爾多安,腦袋都很敏銳。

