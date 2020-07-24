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【螞蟻IPO】螞蟻集團：中小企3至5月推逾800個支付寶小程序　平均吸1萬月活躍用戶

即市財經 13:59 2020/07/24

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螞蟻集團稱，集團使命是服務中小企，旗下網商銀行可助中小企渡難關。

支付寶近月在App內試運行小程序，母企螞蟻集團（前稱螞蟻金服）東南亞國際業務總監沈奕飛於視像論壇上交代營運成效。沈奕飛指，3月至5月期間，中小企在支付寶推出超過800個小程序，每個小程序平均吸引1萬個月度活躍客戶，認為螞蟻集團幫助服務業進行數碼化轉型升級。

他稱，內地政府透過支付寶發放電子消費券刺激經濟，9成受惠商戶都是中小企業。 集團旗下網商銀行（MYBank）聚焦幫助中小企克服疫情難關，預計有850萬商戶受惠，可在短期內申請及獲批貸款。

沈奕飛表示，集團以普惠金融為目標，使命是服務中小企，提供小而美的服務，包括在全球與當地的電子錢包夥伴合作，帶領更多人進入金融生態系統。在內地則支持產業數碼化，為消費者提供服務，亦協助相關企業克服疫情帶來的困難等。

他提到，人才是挑戰，因此集團透過不同計劃栽培人才，包括2018年推出計劃，為新興市場培訓科技人才，並與新加坡等大學合作。集團亦開始與阿里巴巴 （09988） 合作，協助女性在科技行業創業。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

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