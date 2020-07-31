BURBERRY夥騰訊「疫市」今開店 深圳將設首間社交零售店（第二版）

▲ BURBERRY與騰訊合作，位於深圳灣萬象城的社交零售店「Burberry 空 · 間」將於7月31日開幕。

英國奢侈品品牌BURBERRY宣布，與騰訊 （00700） 合作推出的社交零售店「Burberry 空 · 間」將於今日（31日）於深圳灣萬象城開幕。騰訊將為BURBERRY提供技術支持，旨在打造吸引奢華品顧客的探索空間，通過在店內和社交媒體上的新體驗，讓顧客能與品牌和產品互動。

Burberry與騰訊展開技術合作的第一步，是將社交媒體上的顧客互動帶到實體的零售環境中。顧客能透過WeChat 迷你程式，進行店內導覽、深入瞭解產品等功能。同時亦設有社交貨幣，顧客能藉由Burberry社交貨幣功能賺取獎勵，解鎖獨家內容和個人化體驗。

精品店入口設有一個互動式櫥窗，Burberry表示，為顧客探索店內第一個數位體驗。該互動式櫥窗能根據觀眾的身形和肢體動作改變形態，櫥窗又會隨季節變化，反映最新系列產品和品牌元素。

騰訊雲智慧零售副總裁范奕瑾表示，騰訊幫助Burberry將線上運營手段與線下門店經營進行深度融合和體驗再造，打破渠道界線和門店限制，從而更好地在社交全鏈路滿足消費者個性需求，推動品牌數字化建設，實現用戶與商業的緊密連接。

BURBERRY與騰訊於2019年11月宣佈達成合作協議，在中國發展社交零售，「Burberry 空 · 間」為雙方合方計劃的第一步。

（第二版新增店鋪內容）

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