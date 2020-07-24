▲ 【美國疫情】「1毫子也不應批」茶黨反對新一輪救市

美國國會今周復會，失業率高企下，國會面臨極大壓力推出新一輪救市方案，助對抗新冠病毒疫情影響。惟共和黨內部對救市有分歧，立場保守、認為要審慎理財的茶黨勢力強烈反對，有議員稱1毫子也不應批，或令救市方案出現變數。

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共和黨參議員保羅（Rand Paul）公開向支持救市的黨友開火，透露有議員稱1萬億美元救市不是很多錢，因一旦民主黨當選，會派更多錢。他形容共和黨已淪為桑德斯的兄弟（the Bernie bros）。桑德斯立場左翼，支持大政府社會主義政策。

保羅稱共和黨人忘記自己的理念，變得與民主黨無分別，認為只要繼續舉債，大灑金錢，就能贏得選舉。他又對封鎖措施不滿，認為做得太過火（overzealous），應保持經濟開放。

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2008年共和黨在壓力下同意拯救華爾街，催生出茶黨運動。保羅表示，黨內保守勢力現時的憤怒，與當時同出一轍。

茶黨勢力要員、參議員約翰遜（Ron Johnson）亦極力反對再開庫，他稱上一份救市方案仍有將近1萬億資金未有使用，直言除非用完該筆款項，國會1毫子也不應再批（shouldn’t authorize “a dime more”）。

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他稱2008年共和黨作為少數黨，反而有能力迫奧巴馬退讓，現在掌控參院，卻向民主黨讓步，直言共和黨已失去財政紀律。

茶黨的質疑不是沒有理據，事實上，美國政府本就債台高築，即使不推出新救市方案，今年赤字料達3.8萬億美元，再救下去，恐愈陷愈深。共和黨常批評民主黨亂開水喉，現在卻淪為民主黨。

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惟美國大選在即，美國經濟差是事實，不救市難免衝擊選情，麥康奈爾本來打算限制新救市方案規模於1萬億美元，但顯然無法令茶黨黨友滿意，麥康奈爾進退維谷。

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責任編輯：文青青

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