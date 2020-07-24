股神再增持美銀 仍買舊經濟股跑輸局面難扭轉？

「股神」巴菲特（Warren Buffett）再出手買入其至愛的金融股，斥資逾8億美元增持美國銀行（Bank of America）股份。連同早前以100億美元總作價收購美國天然氣資產，反映巴菲特的投資策略未有改變，惟其投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）今年以來表現一直跑輸大市，現時巴菲特堅持其投資策略，料巴郡的表現短期難扭轉。

巴郡今年來跌15% 跑輸大市

向來以價值投資法聞名的巴菲特今年的投資表現一直跑輸大市，美股標指已收復今年以來失地，惟巴郡今以年來股價累跌15%，市值蒸發約900億美元。

科技股為近期的美股升市的火車頭，惟巴菲特對科技股的投資熱情並不高，除了早年重手購入蘋果（Apple）股份，現成為其最大持股，巴郡5大持股中，有3隻股金融股，分別為美國銀行，美國運通（Amercian Express）及富國銀行（Well Fargo）。

盡管今年巴郡表現強差人表，巴菲特並沒有意向改變其投資策略。根據最新的美國監管文件，巴郡本周增持3,390萬股美銀股票，平均買入價23.99美元，總共斥資約8.13億美元（約63億港元），持股量增逾3%至9.817億股。

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除了金融股，巴菲特亦鍾情其他舊經濟資產，如例是能源。於7月初，巴郡在爆發疫情以首次出手，向天然氣公司Dominion Energy買入天然氣傳輸及貯藏資產，連債務合共100億美元。

巴5大持股 4隻今以來勁跌

從巴郡最近的兩次投資，反映巴菲特着眼點仍是舊經濟資產，盡管現時科技股才是現時市場焦點，惟相信由於高價買入增長股的手法與巴菲特信奉的價值投資法理念不乎，以至巴菲特一直沒有重手吸納科技股。價值投資法是趁低價買入優質資產，並長期持有，典經例子便是於金融海嘯時，巴郡以極低殘的作價大手買入高盛股份而後來大賺。

不過，今年以來科技股的表現確跑贏大市，在標指首5大重磅股在，全是科技龍頭，5隻股仞今年升幅有1成至6成，遠遠跑贏標指。反觀巴郡的5大持股，除了為首的蘋果，其餘4隻均錄今年以來大幅跌幅，跑輸大市。巴菲特的投資策略看來不會大變動，相信巴郡短期表現難扭轉。

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責任編輯：錢家鋒

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