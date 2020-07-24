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【疫市營商】Adobe發布亞太區營銷前景調查　揭示企業營銷廣告開支增加　

科技 15:30 2020/07/24

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Adobe近日發表調查報告，發現在新冠肺炎全球大流行期間，企業用於營銷活動與廣告開支有所增加；而消費者的消費模式亦有受影響。

Adobe近日委託研究企業Advanis進行調查，研究發現，在新冠肺炎全球大流行期間，企業用於營銷活動與廣告開支有所增加；而消費者的消費模式亦有受影響，60%消費者傾向光顧小型企業及網店多於大型連鎖店。

【疫市營商】疫下商機　催生網購格價平台

【疫市營商】疫情拖累　5成港企指數碼轉型被延誤

Adobe發布《亞太區營銷人員前景調查》（Marketer Outlook Survey for the APAC Region），發現企業用於營銷活動與廣告的開支產生變化。接近一半（47%）的企業在疫症期間增加相關開支，當中用於營銷活動的淨增長為24%，用於廣告的淨增長為18%。大部分企業表示，如果疫情持續一年以上，將會改變長期戰略（79%）以及未來市場營銷的模式（82%）。

與美國的企業相比，亞太區的企業更有可能作出長遠改變，包括將營銷轉移投放在不同渠道（75%）、改變優先考慮的受眾群體（58%）以及在不同地區重新分配資源（47%）。

【疫市營商】策劃綫上活動　「食正」疫情商機

另外，同期發布的《亞太區消費者前景調查》(Consumer Outlook Survey for the APAC Region) 亦發現，消費者的購物習慣產生變化，五分之三（60%）的消費者傾向光顧小型企業及網店多於大型連鎖店。另有75%的消費者曾以行動支持小型企業，包括相對大型連鎖店。就產品類別而言，消費者傾向更頻繁地購買食品、多媒體產品、書籍及保健產品。相較之下，他們減少購買服裝、家居裝飾用品、外出用膳或享用外送服務。

調查發現，新冠肺炎爆發期間，影響消費者購物決定的一些重要因素，如最優惠價格、免運費、產品選擇和良好的店鋪清潔習慣，被列為影響購物體驗的關鍵。年輕人較重視免運費及快捷送貨/提貨，而年長一輩則較重視最優惠價格、產品選擇與庫存。

責任編輯：施雯雯

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