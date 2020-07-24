  • 33°C
香港時間 : 2020724日 (五) 17:05
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫情大爆發】今日新增123宗確診個案115宗本地感染、連續三日破百　港府否認下周推禁足令

即市財經 16:58 2020/07/24

分享：

本港連續三日，新增確診及初步確診宗數破百。

衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（24日）新增123宗確診個案，115宗屬本地感染，另有8宗輸入個案；為連續第三日確診及初步確診宗數破百。8宗輸入個案中，3人屬於由菲律賓返港的海員；1人屬於由印度返港的海員。

因應第三波疫情爆發，政府決定徵召25間酒店作隔離之用，其中香港島所佔比例最高，也分布在不同地區，九龍區的隔離酒店相對集中在油尖旺，而新界區就有3間荃灣、青衣的酒店列入。

另外，政府在社交平台表示，否認下星期實行禁足令。

港府在社交平台再否認計劃推行「禁足令」

港府表示，再有虛假消息指，行政長官下午召開記者會，宣布下星期實施「禁足令」停工停市7日，政府澄清絕無此事。

政府表示，兩日前曾澄清沒有計劃實施「禁足令」，對於一而再、再而三意圖引起公眾恐慌的虛假消息，予以強烈譴責，提醒市民對於網上流傳的消息，必須從正當及可信賴的渠道查清真偽，切勿輕信謠言，也不要將未經證實的消息廣傳。

相關文章：

【疫情大爆發】25間被徵用隔離酒店名單公開　港九新界哪區最多？

【疫情大爆發】大埔八號花園Market Place有員工確診　惠康：未包裝新鮮食品全棄（第二版）

【疫情大爆發】滙豐、恒生分行全綫提早關門 一文看清銀行分行最新安排（不斷更新）

 

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

疫情 酒店 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 香港 香港島 冠狀病毒

下一篇文章

財庫局「10A」前政助楊寶蓮轉職亞洲企業領袖協會　許正宇上任後fb辭職
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

​​​​​​​【港股市況】中美關係緊張恒指跌557點　險守50天綫（不斷更新）
​​​​​​​【港股市況】中美關係緊張恒指跌557點　險守50天綫（不斷更新）
【BNO移民英國】申請BNO港人、近親　申請居留權須知
【BNO移民英國】申請BNO港人、近親　申請居留權須知
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【旅遊寒冬】專業旅運賣樓套7480萬元改善財政　買家為亮碧思黃樹雄
【旅遊寒冬】專業旅運賣樓套7480萬元改善財政　買家為亮碧思黃樹雄
【高銀白武士】長實高層空降高銀副主席　馬勵志上任首天即被調職（第四版）
【高銀白武士】長實高層空降高銀副主席　馬勵志上任首天即被調職（第四版）
【美股市況】納指挫2.3%　蘋果瀉5%Intel業績後跌9%（不斷更新）
【美股市況】納指挫2.3%　蘋果瀉5%Intel業績後跌9%（不斷更新）