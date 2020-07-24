【疫情大爆發】今日新增123宗確診個案115宗本地感染、連續三日破百　港府否認下周推禁足令

▲ 本港連續三日，新增確診及初步確診宗數破百。

衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（24日）新增123宗確診個案，115宗屬本地感染，另有8宗輸入個案；為連續第三日確診及初步確診宗數破百。8宗輸入個案中，3人屬於由菲律賓返港的海員；1人屬於由印度返港的海員。

因應第三波疫情爆發，政府決定徵召25間酒店作隔離之用，其中香港島所佔比例最高，也分布在不同地區，九龍區的隔離酒店相對集中在油尖旺，而新界區就有3間荃灣、青衣的酒店列入。

另外，政府在社交平台表示，否認下星期實行禁足令。

▲ 港府在社交平台再否認計劃推行「禁足令」

港府表示，再有虛假消息指，行政長官下午召開記者會，宣布下星期實施「禁足令」停工停市7日，政府澄清絕無此事。

政府表示，兩日前曾澄清沒有計劃實施「禁足令」，對於一而再、再而三意圖引起公眾恐慌的虛假消息，予以強烈譴責，提醒市民對於網上流傳的消息，必須從正當及可信賴的渠道查清真偽，切勿輕信謠言，也不要將未經證實的消息廣傳。

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