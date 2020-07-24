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【口罩供應】便利妥3D口罩日內發貨 全港逾100間百佳有售（附銷售點連結）

即市財經 13:23 2020/07/24

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香港爆發第三波新冠肺炎疫情，消息指今日再新增過百宗確診個案，口罩繼續是抗疫必需品。便利妥在官方Facebook宣布，香港製造的3D護理口罩，今日起會陸續發貨到全港百佳銷售點，首批發貨的口罩是成人M碼，其他尺寸將於稍後時間到店。便利妥成人口罩每盒20片售價85元，售完即止。

便利妥港產的口罩今日內，陸續發貨到全港百佳銷售點。

便利妥全新獨立包裝的3D護理口罩陸續發貨，首批發送到全港百佳銷售點的是成人M碼款，尺寸為16.7cm x 14.3cm。成人口罩另有L碼款，尺寸為18.4cm x 16.6cm。兩款每盒20片，定價85元。

便利妥另有生產兒童裝口罩，分XS碼及X碼，分別適合3至6歲及6至12歲的小童，每盒30片定價125元。

據便利妥列載的銷售點，全港逾100間百佳都有銷售，但就未有說明今批供貨的數量。

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